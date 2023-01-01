Із 1 січня в Україні з’явився новий вид відпустки — Finance.ua
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Із 1 січня в Україні з’явився новий вид відпустки

Казна та Політика
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В Україні з’явився новий вид відпустки без збереження заробітної плати. Передбачений він для членів добровільної пожежної охорони.
В Законі України «Про відпустки» передбачено надання відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку.
Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, — тривалістю до 5 календарних днів щороку, а також члени добровільних формувань цивільного захисту — тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.
Зміни до закону, які закріплюють це право, набули чинності 1 січня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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