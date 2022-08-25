Італійські сховища природного газу заповнені на 80% - Драгі — Finance.ua
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Італійські сховища природного газу заповнені на 80% - Драгі

Енергетика
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Італія вже накопичила 80% своїх запасів газу напередодні зими та планує досягти 90% до жовтня.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Маріо Драгі, пише AP.
За його словами, прагнення Італії швидко знизити свою залежність від російського природного газу зробило країну менш вразливою до припинення постачання з рф.
Драгі заявив, що Італія зменшила свою залежність від російського природного газу з 40% минулого року вдвічі, знайшовши нові джерела у країнах від Алжиру до Азербайджану.
Італія може бути повністю незалежною від росії до осені 2024 року, якщо вона встановить дві нові регазифікаційні установки, додав він.
«Наша мета щодо диверсифікації російського газу була фундаментальною для надання громадянам та підприємствам більшої впевненості у стабільності постачань», — сказав Драгі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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