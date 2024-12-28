Італія запускає виробництво власних кей-карів Mole Urbana (фото) — Finance.ua

Італія запускає виробництво власних кей-карів Mole Urbana (фото) 28.12.2024, 00:48 — Технології&Авто

Італія запускає виробництво власних кей-карів Mole Urbana (фото)

Проєкт Mole Urbana, створений за мотивами японських кей-карів, офіційно готовий до виробництва. Після кількох років розробки та залучення нових інвесторів маленький електричний квадроцикл почне сходити з конвеєра 2025 року.

Автомобілі випускатимуть на двох екологічно орієнтованих заводах в Італії: в Орбассано (П'ємонт) і Фабріано (Марке). Завод в Орбассано оснащено сонячними панелями площею 8000 кв. м, що робить його енергоефективним, а фабрика у Фабріано планує повністю перейти на автономне енергопостачання.

Mole Urbana — це універсальний квадроцикл, доступний у різних модифікаціях. Автомобіль може бути дво- або чотиримісним, а також адаптуватися для комерційних потреб у форматі пікапа. Розміри варіюються від 2,8 до 3,7 м у довжину, а вага залишається мінімальною — до 470 кг. Новинка має задній привід і електромотор потужністю 8,5 кВт (12 к.с.). На вибір пропонуються два варіанти батарей, що забезпечують запас ходу 75 або 150 км.

Проєкт залучив 3,5 млн євро від фондів CDP Venture Capital і Piemonte Next. У виробництві використовують екологічні технології, такі як екструзія і термоформування, які замінюють традиційні пресові та інжекційні методи.

Mole Urbana стане майже повністю італійським продуктом — 99% компонентів вироблятимуть усередині країни. Винятком є акумуляторні елементи, які імпортуватимуть із Китаю.

Ampercar За матеріалами:

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