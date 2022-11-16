Італія заборонила використання технології розпізнавання облич — Finance.ua

Італія заборонила використання технології розпізнавання облич Сьогодні 22:44 — Фінтех і Картки

Агентство з нагляду за конфіденційністю даних Італії заборонило використання систем розпізнавання облич та розумних окулярів. Попередження вже отримали два муніципалітети, пише Reuters

Мораторій діятиме доти, доки парламент не ухвалить відповідний закон або, принаймні, до кінця 2023 року.

Виняток становлять випадки, коли технологія відіграє роль у судових розслідуваннях чи боротьбі зі злочинністю.

«Мораторій виникає через необхідність регулювати кваліфікаційні вимоги, умови та гарантії, пов’язані з розпізнаванням облич відповідно до принципу пропорційності», — йдеться у заяві агентства.

Відповідно до законодавства Європейського Союзу та Італії, обробка персональних даних державою за допомогою пристроїв відеозахоплення, як правило, дозволена з міркувань суспільного інтересу та у зв’язку з діяльністю органів влади.

Однак муніципалітети, які хочуть використовувати ці технології, мають укласти «договори про міську безпеку» із представниками центрального уряду, додали у відомстві.

Крім цього, агентство відреагувало на наміри влади Лечче використати розпізнавання облич. Муніципалітет зобов’язали надати опис прийнятих систем, їх призначення та правову основу, а також список баз даних, до яких звертаються пристрої моніторингу.

Відомство звернуло увагу і на тосканське місто Ареццо, де місцева поліція планувала використати інфрачервоні датчики для автоматичного розпізнавання автомобільних номерних знаків.

Раніше агентство оштрафувало компанію Clearview AI на 20 млн євро за порушення законодавства ЄС у галузі збору даних для систем біометричної ідентифікації.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.