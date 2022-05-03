Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін — Finance.ua
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Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Вчора 19:15Світ
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Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цінІталія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін
Уряд Італії схвалив пакет заходів в обсязі 14 мільярдів євро, покликаних полегшити становище громадян і компаній, які страждають від стрімкого зростання цін на енергоносії, пальне та продукти харчування. Крім того, влада оголосила про підготовку ще однієї програми допомоги у розмірі 15,5 мільярда євро, «отже загалом буде виділено два відсотки ВВП на підтримку економіки».
Про це заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі після засідання уряду.
Влада має намір «підтримати малозабезпечені верстви населення та низку компаній», сказав Драгі. Зокрема, передбачено одноразову допомогу у розмірі 200 євро 28 мільйонам італійців, чий річний дохід не перевищує 35 тисяч євро, а також податкові послаблення компаніям з енергоємним виробництвом.
Раніше уряд оголосив про зниження податку на бензин та дизельне пальне на 30 центів за літр до липня поточного року.
Фінансуватимуться обидві програми частково за рахунок нового податку на додатковий прибуток енергетичних компаній. У зв’язку з стрімким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування, викликаним російською агресією проти України, економіка Італії в першому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
За матеріалами: Корреспондент.net
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