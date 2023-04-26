Італія підтримала якнайшвидший вступ України в ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італія підтримала якнайшвидший вступ України в ЄС

31
Президент Італії Серджо Матарелла і прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримали якнайшвидший вступ України в Євросоюз і пообіцяли своє сприяння в цьому процесі. Про це вони сказали в середу, 26 квітня, на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Зокрема, президент Італії Серджо Матарелла заявив, що мир за підсумками війни обов’язково має бути справедливим для України, а також висловився за якнайшвидше її приєднання до Євросоюзу.
«Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ», — сказав італійський президент на зустрічі зі Шмигалем у Квіринальському палаці, повідомила «Європейська правда» з посиланням на італійську агенцію ANSA.
Матарелла зазначив, що Італія налаштована повною мірою підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно.
«Захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України — це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особистості. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України», — наголосив президент Італії.
Своєю чергою прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зазначила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Zaxid.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.