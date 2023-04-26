Італія підтримала якнайшвидший вступ України в ЄС — Finance.ua

Італія підтримала якнайшвидший вступ України в ЄС
Президент Італії Серджо Матарелла і прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримали якнайшвидший вступ України в Євросоюз і пообіцяли своє сприяння в цьому процесі. Про це вони сказали в середу, 26 квітня, на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Зокрема, президент Італії Серджо Матарелла заявив, що мир за підсумками війни обов’язково має бути справедливим для України, а також висловився за якнайшвидше її приєднання до Євросоюзу.
«Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ», — сказав італійський президент на зустрічі зі Шмигалем у Квіринальському палаці, повідомила «Європейська правда» з посиланням на італійську агенцію ANSA.
Матарелла зазначив, що Італія налаштована повною мірою підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно.
«Захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України — це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особистості. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України», — наголосив президент Італії.
Своєю чергою прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зазначила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ.
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