Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото) — Finance.ua
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Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото)

Технології&Авто
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Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото)
Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото)
Компанія Isuzu готує електричний варіант пікапа D-Max, який має стати серійним найближчим часом.
Новинка, створена на базі поточного покоління моделі, отримає нове оформлення передньої частини кузова з глухою панеллю замість радіаторної решітки, іншим переднім бампером і синіми акцентами в декорі. Зображення задньої частини кузова, а також інтер'єр японського електромобіля поки що не розсекречені.
Заявлено, що D-Max BEV отримає два електромотори (55-сильний на передній осі та 120-сильний на задній), що забезпечують сумарну віддачу 175 к.с. та повний привід. Модель оснастять інтегрованою в раму батареєю на 66,9 кВт·год, але запас ходу поки що не названо. Електромобіль вантажністю 1 т зможе буксирувати причіп масою до 3,5 т.
Прем'єра Isuzu D-Max BEV відбудеться на автосалоні в Бангкоку, а на 2025 рік намічено старт продажів новинки у Великій Британії, Австралії, Таїланді, ряді країн материкової Європи та інших країнах.
За матеріалами:
MMR
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