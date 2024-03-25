Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото) — Finance.ua

Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото) Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Isuzu готує електричний пікап D-Max (Фото)

Компанія Isuzu готує електричний варіант пікапа D-Max, який має стати серійним найближчим часом.

Новинка, створена на базі поточного покоління моделі, отримає нове оформлення передньої частини кузова з глухою панеллю замість радіаторної решітки, іншим переднім бампером і синіми акцентами в декорі. Зображення задньої частини кузова, а також інтер'єр японського електромобіля поки що не розсекречені.

Заявлено, що D-Max BEV отримає два електромотори (55-сильний на передній осі та 120-сильний на задній), що забезпечують сумарну віддачу 175 к.с. та повний привід. Модель оснастять інтегрованою в раму батареєю на 66,9 кВт·год, але запас ходу поки що не названо. Електромобіль вантажністю 1 т зможе буксирувати причіп масою до 3,5 т.

Прем'єра Isuzu D-Max BEV відбудеться на автосалоні в Бангкоку, а на 2025 рік намічено старт продажів новинки у Великій Британії, Австралії, Таїланді, ряді країн материкової Європи та інших країнах.

MMR За матеріалами:

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