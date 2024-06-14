«Історичний крок»: Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України — Finance.ua

«Історичний крок»: Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України Сьогодні 11:45

Плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені активи РФ, є чітким «історичним кроком» та сигналом диктатору путіну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Reuters . За його словами, «це дуже чітке зобов’язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету».

«Це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну. Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні», — заявив Шольц, додавши, що путін помилився, вважаючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.

13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країни «Великої сімки» погодили виділення Україні $50 млрд. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Президент Володимир Зеленський очікує, що лідери країн «Великої сімки» (Італії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Японії) погодять створення робочого механізму з конфіскації $300 млрд заморожених російських активів.

УНІАН За матеріалами:

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