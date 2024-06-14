«Історичний крок»: Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України — Finance.ua
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«Історичний крок»: Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України

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Плани G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки, залучаючи заморожені активи РФ, є чітким «історичним кроком» та сигналом диктатору путіну.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Reuters. За його словами, «це дуже чітке зобов’язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету».
«Це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну. Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні», — заявив Шольц, додавши, що путін помилився, вважаючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться.
13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країни «Великої сімки» погодили виділення Україні $50 млрд. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.
Президент Володимир Зеленський очікує, що лідери країн «Великої сімки» (Італії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Японії) погодять створення робочого механізму з конфіскації $300 млрд заморожених російських активів.
За матеріалами:
УНІАН
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