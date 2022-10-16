Іспанія вирішила продовжити безкоштовний проїзд у поїздах на весь 2023 рік — Finance.ua

Іспанія вирішила продовжити безкоштовний проїзд у поїздах на весь 2023 рік Вчора 04:35 — Особисті фінанси

Влада Іспанії вирішила продовжити як мінімум на весь 2023 рік безкоштовний проїзд на поїздах національної мережі Renfe, вперше впроваджений у вересні 2022 року.

Про це пише The Independent з посиланням на заяву міністра фінансів Іспанії Марію Хесус Монтеро.

Міністр заявила, що на фінансування цієї акції закладено 700 мільйонів доларів.

За її словами, введення безкоштовних поїздок на поїздах вже допомогло багатьом громадянам Іспанії переключитися на громадський транспорт, щоб скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

«Ми збираємося перетворити цю політику на структурну, і ми побачимо конкретні результати громадського транспорту щодо скорочення викидів CO2. Це пріоритетна політика в найближчі роки», — заявила міністр.

Варто відзначити, що на тлі розмов про збільшення вартості авіаперельотів в Іспанії через майбутню екологічну ініціативу ЄС, проїзд на поїздах може стати хорошою заміною літакам.

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УНІАН За матеріалами:

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