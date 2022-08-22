Ірландія отримала першу з початку війни партію українського зерна — Finance.ua

Ірландія отримала першу з початку війни партію українського зерна
Ірландія цими вихідними отримала 33 тисячі тонн зерна з України, це була перша партія з початку війни.
Про це пише Euractiv.
33 000 тонн досягли порту на західному узбережжі Ірландії в суботу, вирушивши з Одеси 5 серпня разом з двома іншими суднами, які прямували до Туреччини та Великої Британії.
Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках угоди про експорт зерна за посередництва ООН і Туреччини в липні.
Посол України в Ірландії Лариса Герасько була серед тих, хто прибув до порту Фойнс у графстві Лімерік для зустрічі вантажу. За її словами, зерно допоможе «зняти тягар невизначеності» для ірландських фермерів.
Вона додала, що Україна виконає свої зобов’язання в рамках угоди, але глобальна продовольча безпека залежатиме від виконання росією своїх зобов’язань.
Нагадаємо, за 20 днів з початку роботи «зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
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