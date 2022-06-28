Інвестори за тиждень вивели з криптофондів активи на рекордні $423 млн — Finance.ua
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Інвестори за тиждень вивели з криптофондів активи на рекордні $423 млн

Фінтех і Картки
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Інвестори за тиждень вивели з криптофондів активи на рекордні $423 млн
Інвестори за тиждень вивели з криптофондів активи на рекордні $423 млн
Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів за 18–24 червня становив максимальні в історії $423 млн. Подібні розрахунки навели аналітики CoinShares.
Зазначені дані охопили падіння ціни Bitcoin нижче за психологічний рівень у $20 тис. Попередній антирекорд потоків у криптофонди становив $198 млн. Він датується січнем 2022 року.
У відносному вираженні ситуація мала кращий вигляд — AUM скоротився на 1,2%, тоді як у період піку криптозими 2018 тижневе зниження показника досягало 1,6%.
Інвестори за тиждень вивели з криптофондів активи на рекордні $423 млн
Майже весь обсяг виведених коштів припав на продукти на базі Bitcoin. Відтік коштів у $453 млн фактично нейтралізував усі надходження з початку року. Подібному результату сприяло скорочення активів під управлінням фонду Purpose Bitcoin ETF на $490,7 млн.
Інвестори за тиждень вивели з криптофондів активи на рекордні $423 млн
За іншими Bitcoin продуктами спостерігалася змішана динаміка. $15 млн інвестори вклали у ведмежі фонди. Драйвером став запуск ProShares Short Bitcoin Strategy ETF, який надав можливість брати участь у такій стратегії.
Ethereum-фонди через 11 тижнів негативної динаміки зафіксували надходження коштів у розмірі $11 млн.
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За матеріалами:
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