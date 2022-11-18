Інвестори вивели з бірж понад 220 000 BTC за десять днів — Finance.ua

Інвестори вивели з бірж понад 220 000 BTC за десять днів
Тенденція відтоку криптовалют з бірж посилилася після того, як торгова платформа FTX зіткнулася з фінансовими проблемами і призупинила виведення коштів.
За даними CoinGlass, тільки за останні 24 години трейдери вивели з бірж близько 26 000 BTC. За останні десять днів, тобто з 7 листопада, відтік криптовалюти перевищив 220 000 BTC.
Інвестори побоюються зберігати Bitcoin на торгових майданчиках і вважають за краще виводити їх на позабіржові гаманці.
Після того як платформи Gemini і Genesis також призупинили виведення коштів, побоювання серед трейдерів ще більше посилилися.
Тільки на біржі Gemini кількість Bitcoin за добу скоротилася на 12,5% з 188 500 до 165 000 монет.
Аналогічна тенденція спостерігається і на платформі Kraken, тут обсяг криптовалюти впав на 27%. Біржі Binance і Coinbase зафіксували помірне зниження кількості Bitcoin.
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