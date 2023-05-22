Інвестори планують збільшити ставки на ринки країн, що розвиваються - дослідження — Finance.ua

Інвестори планують збільшити ставки на ринки країн, що розвиваються - дослідження Сьогодні 19:47

Інвестори планують збільшити ставки на ринки країн, що розвиваються - дослідження

Близько 61% з 234 опитаних керуючих капіталом, аналітиків і трейдерів заявили, що планують збільшити інвестиції в активи, що розвиваються, протягом наступних 12 місяців, навіть незважаючи на занепокоєння щодо потенційного спаду і подальшої політики Федрезерву.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Економіки країн, що розвиваються, сьогодні набагато стійкіші, ніж 30 років тому, а центральні банки країн, що розвиваються, здебільшого відповідальніше ставляться до зростання інфляції, ніж розвинені країни», — сказав Джастін Леверенц, який керує фондом Invesco Developing Markets Fund з капіталом у $26 млрд, одним з найефективніших у світі фондів акцій країн, що розвиваються, цього року.

«Ринки, що розвиваються, мають значну цінність. За останні 10 років економіки ЕМ не лише стали більш стійкими, але й майже повністю залишилися поза увагою глобальних інвесторів», — сказав він.

Близько 49% респондентів опитування заявили, що навіть якщо рецесія в США спричинить падіння активів ринків, що розвиваються, їхній фундаментальний ріст і приваблива оцінка все одно допоможуть їм випередити зрілі аналоги.

Малкольм Дорсон, інвестиційний менеджер Global X Management у Нью-Йорку, також зазначив, що ринки, які розвиваються, мають кращі позиції, ніж великі економіки, після пандемії. Це допомагає певним країнам, що розвиваються, уникнути такого ж «похмілля» від політики та стимулів, яке загрожує США та Європі.

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