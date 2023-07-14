Інвестори підняли куш: які 5 криптовалют найбільше зросли в ціні за місяць — Finance.ua

Інвестори підняли куш: які 5 криптовалют найбільше зросли в ціні за місяць Сьогодні 13:29 — Криптовалюта

Інвестори підняли куш: які 5 криптовалют найбільше зросли в ціні за місяць

Ринок криптовалют дуже мінливий, і курси змінюються щодня в режимі реального часу. Ті цифрові монети, які ще місяць тому показували сумні результати, станом на середину липня значно виросли в ціні.

Найменше зростання склало 53,8%, що говорить про потенційні заробітки інвесторів.

Про це пише No Worries.

Місячні коливання дали змогу виділити п’ять криптовалют зі списку топ-100, яким вдалося злетіти. Мова про такі монети:

Bitcoin Cash (BCH);

Compound (COMP);

Pepe (PEPE);

eCash (XEC);

Bitcoin SV (BSV).

Лідер топу — BCH — піднявся на 15 позицію в рейтингу найкращих світових криптовалют. Станом на 14 липня котирування становлять 275 доларів, а ринкова капіталізація дорівнює 5,5 млрд доларів. За місяць вартість Bitcoin Cash зросла на 172,1%, що видно на графіку. Експерти прогнозують, що в перспективі валюта має шанси перетнути позначку 360 доларів, а це вже шлях до бичачого тренду (періоду підйому вартості та довіри інвесторів).

Криптовалюта Compound (COMP) подорожчала на 148,6% і тепер торгується за 67,6 долара. Водночас навіть цей показник на 92% нижчий за пікове значення, досягнуте у 2021 році. Тоді COMP коштувала 910,54 долара.

Три наступні цифрові валюти зросли не настільки вражаюче, але показують хорошу висхідну тенденцію. Pepe подорожчала на 61,8%, eCash — на 60,9%, Bitcoin SV — на 53,8%. Остання крипта торгується на рівні 39,9 долара, її ще називають «оригінальним» або «найчистішим» різновидом флагманської валюти BTC.

Що прогнозують біткоїну до кінця липня

втратити 11% вартості до 31 липня. Тобто валюта подешевшає приблизно на 3 000 доларів і призведе до значних втрат вкладників. Цей прогноз вдалося вивести на основі оцінки вартості криптофлагмана на аналітичних трекерах. Станом на 14 липня 31 260 доларів. Експерти Finbold попередили інвесторів, що біткоїн можедо 31 липня. Тобто валюта подешевшає приблизно на 3 000 доларів і призведе до значних втрат вкладників. Цей прогноз вдалося вивести на основі оцінки вартості криптофлагмана на аналітичних трекерах. Станом на 14 липня BTC коштує

Ймовірне падіння спричинить збільшений інтерес інвесторів до крипти. Це сталося через сплеск вартості у першій половині червня, що дозволило біткоїну перетнути позначку 30 000 доларів і затриматися після цього рубежу. Надмірна увага до коливань курсу може обернутися для вкладників негативними наслідками та відкинути флагмана на багато місяців назад.

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