Інвестори очікують зростання вартості запозичень у Британії — Finance.ua
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Інвестори очікують зростання вартості запозичень у Британії

Фондовий ринок
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Інвестори очікують зростання вартості запозичень у Британії
Інвестори очікують зростання вартості запозичень у Британії
Інвестори прогнозують збільшення вартості запозичень у Великій Британії на тлі побоювань зростання інфляції та підвищення процентної ставки Банку Англії через енергетичну кризу.
Про це повідомляє Financial Times.
Ставки проти державного боргу Великої Британії вплинули зростання вартості короткострокових позик над ринком цінних паперів. Повідомляється, що прибутковість дворічних цінних паперів досягла 3% у вівторок, 30 серпня, вперше за 14 років.
Хедж-фонди Odey Asset Management, BlueBay Asset Management та Transtrend роблять ставку на те, що прибутковість цінних паперів зростатиме, оскільки інвестори уникають державного боргу Великої Британії.
Нагадаємо, інфляція у Великій Британії досягне 18,6% у січні 2023 року через підвищення цін на газ, та досягне рекордних показників з 1979 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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