Інвестори обожнюють DOGEN: ціль $12 до 2025 року з приростом у 18,500%, який може перевершити SHIB і PEPE — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Інвестори обожнюють DOGEN: ціль $12 до 2025 року з приростом у 18,500%, який може перевершити SHIB і PEPE Сьогодні 17:33 — Криптовалюта

Інвестори обожнюють DOGEN: ціль $12 до 2025 року з приростом у 18,500%, який може перевершити SHIB і PEPE

Нова криптовалюта привертає увагу інвесторів завдяки сміливим прогнозам на майбутнє. Згідно з прогнозами, її вартість може досягти $12 до 2025 року, що означає вражаючий потенційний приріст. Очікуване зростання може перевершити популярні токени, такі як Shiba Inu та Pepe. Ажіотаж навколо цієї монети викликає хвилю ентузіазму в криптоспільноті.

DOGEN: Головний мем-токен для справжніх альфа, які завжди перемагають

Уявіть собі життя мрії — розкішні автомобілі, гори грошей і жінки, які захоплено озираються на вас. Це стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне піднятися на новий рівень, вам потрібно дізнатися більше про DOGEN. Цей мем-токен створений для справжніх альфа, які ніколи не програють.

💎 Тримайте токени, як звір, і домінуйте на ринку 💎 DOGEN ось-ось вибухне! Ми говоримо про зростання на 700% ще до завершення передпродажу — і це лише початок. DOGEN готується до тих самих тисячократних приростів, якими славляться мем-токени цього сезону. Зайдіть на ранньому етапі, і поки інші будуть наздоганяти, ви вже будете на вершині!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat або Ponke? ⚡️ DOGEN — це новий альфа-токен на блокчейні Solana, який вступає в одну лігу з такими грандами, як BONK, WIF і Popcat — усі вони свого часу показали зростання на 1000%.

Зараз DOGEN лишається поза увагою, але він готовий встановити нові рекорди на цьому бичачому ринку. Ви точно не хочете пропустити цю можливість.

Ви вже відчуваєте DOGEN-дух? Чудово, адже зараз проходить аirdrop токенів! Все, що потрібно зробити, це активно проявити себе в соцмережах, зібрати токени на передпродажі та почати створювати свою армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного запрошеного ви отримаєте 20% від їхніх Golden Points при купівлі токенів.

Токен PEPE: дефляційний мем-токен, натхненний мемом «Пепе Жаба»

PEPE — це дефляційний мем-токен, запущений у мережі Ethereum як данина культовому мему «Пепе Жаба» з початку 2000-х. Мета PEPE — повторити успіх мем-токенів, таких як Shiba Inu та Dogecoin. Його відмінність — відсутність податків на транзакції та простий, але ефективний підхід без додаткової утиліти.

Станом на середину 2023 року PEPE досяг пікової ринкової капіталізації в $1,6 млрд, викликавши інтерес криптоентузіастів і створивши активну спільноту. План розвитку токена включає збільшення його популярності через соцмережі та лістинги на великих біржах. Механізм спалювання токенів для підвищення дефіцитності та заохочення довгострокових власників забезпечують стабільність на волатильному ринку. Як токен стандарту ERC-20, PEPE користується захищеністю Ethereum Proof-of-Stake і доступний на таких платформах, як Uniswap, Binance і KuCoin.

Shiba Inu (SHIB): мем-токен на базі Ethereum із зростаючою утилітою

Shiba Inu (SHIB) — це мем-токен, натхненний Dogecoin, але працює на блокчейні Ethereum. Він був запущений у серпні 2020 року анонімним розробником на ім’я Ryoshi. Спочатку було створено 1 квадрильйон токенів, половина з яких була надіслана співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Він пожертвував значну частину коштів до Індійського фонду допомоги від COVID-19 і спалив 40% загального обсягу.

Інтеграція SHIB із Ethereum дозволяє використовувати такі додатки, як ShibaSwap, децентралізована біржа. У майбутньому планується створення платформи NFT і системи управління на базі DAO. Ці розробки свідчать, що SHIB може знайти ширше застосування в криптопросторі. Сумісність із Ethereum робить його привабливим у поточному ринковому циклі.

DOGEN, мем-токен, який уособлює розкіш і успіх, орієнтований на зростання на 700% до завершення передпродажу та потенційне тисячократне збільшення вартості в цьому сезоні альткоїнів, перевершуючи короткострокові перспективи PEPE і SHIB. Слідом за токенами, такими як BONK, WIF і Popcat, DOGEN створює спільноту лідерів, які прагнуть до домінування на ринку, і пропонує реальні переваги та бонуси для ранніх інвесторів.

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