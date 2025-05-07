Інвестори масово тікають з США — Finance.ua

Інвестори масово тікають з США Сьогодні 18:00

Інвестори масово тікають з США

Економічна політика Дональда Трампа спровокувала шалену турбулентність на фондовому ринку США. Перш за все йдеться про тарифи на імпортні товари. Це спонукало інвесторів шукати нові ринки.

Фондовий ринок США та біржі багатьох інших країн світу в останні кілька тижнів фіксували різкі зміни через тарифну політику Дональда Трампа. Спершу президент США ввів мита на товари з Канади, Мексики та Китаю, а через кілька днів поставив деякі з них на паузу. Після цього він оголосив 2 травня «днем визволення», ввівши мита для більшості країн у світі, пише CNBC

Пізніше Трамп призупинив введення більшості тарифів на 90 днів. Проте це не стосувалося Китаю, який є одним із головних торгових партнерів США та ключовим конкурентом Вашингтону. Усе це негативно впливало на фондовий ринок США. Зокрема, американська біржа втратила 6,6 трильйона доларів всього за два дні після «дня визволення».

Усе це спонукало інвесторів шукати активи поза США. Для прикладу, за тиждень, який тривав до 30 квітня, американська біржа втратила 8,9 мільярда доларів.

Водночас приплив інвестицій зафіксували в Європі та Японії:

В європейські акції інвестори вклали 3,4 мільярда доларів.

На японській біржі вклади оцінили в 4,4 мільярда доларів.

Ба більше, для фондового ринку Японії це найбільший приплив інвестицій за тиждень на ринок з квітня 2024 року.

У Bank of America також заявили, що їхні приватні клієнти, які сукупно володіють активами на 3,7 трильйона доларів, за останні чотири тижні почали більше турбуватися про дефляцію в США, ніж про інфляційні ризики.

Телеканал 24 За матеріалами:

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