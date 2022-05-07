Інфляція в Україні сягнула 16%. НБУ назвав причини зростання цін — Finance.ua

Інфляція в Україні сягнула 16%. НБУ назвав причини зростання цін
Споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 13,7% у березні та, за оцінками НБУ, — майже до 16% р/р у квітні. Зростання інфляції зумовлювалося порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад росії на Україну.
За даними НБУ, швидше дорожчали оброблені продукти, молоко, окремі овочі та фрукти. Натомість через сезонне розширення пропозиції, скорочення експорту та слабший попит подешевшали яйця.
Зростання цін на непродовольчі товари було стриманим через фіксований курс гривні та переорієнтацію попиту громадян на першочергові товари. Водночас останнє зумовило стрімке подорожчання ліків та окремих товарів особистого догляду.
Зменшення податків на пальне сприяло сповільненню зростання цін на нього, проте було нівельоване подорожчанням нафти та логістики, руйнуванням НПЗ та нафтобаз.