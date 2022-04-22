Інфляція у єврозоні побила рекорд — Finance.ua

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Інфляція у єврозоні побила рекорд

Вчора 05:57Світ
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Інфляція у єврозоні побила рекордІнфляція у єврозоні побила рекорд
Споживчі ціни в єврозоні у березні збільшилися на 7,4% у річному вираженні.
Про це свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського Союзу.
Таким чином, інфляція у регіоні прискорилася порівняно з 5,9% у лютому. У березні 2021 року вона становила 1,3%.
Інфляція у єврозоні у березні була найвищою з початку розрахунку даних. Наразі вона більш ніж втричі перевищує 2% цільовий показник Європейського центрального банку.
Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем становило 2,4%, що також є рекордним підйомом. У лютому ціни збільшились на 0,9%.
Війна росії проти України та санкції, введені проти москви, призвели до різкого стрибка цін на нафту та газ. За даними Eurostat, енергоресурси подорожчали на 44,4% порівняно із березнем минулого року (попередня оцінка — 44,7%).
Продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли у ціні на 5%, промислові товари — на 3,4%, послуги — на 2,7%.
Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв у березні збільшилися на 2,9% у річному вираженні порівняно з 2,7% у лютому.
У Євросоюзі інфляція у березні прискорилася до 7,8% у річному вираженні з лютневих 6,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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