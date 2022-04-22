Інфляція у єврозоні побила рекорд — Finance.ua

Інфляція у єврозоні побила рекорд

Вчора 05:57 — Світ

Інфляція у єврозоні побила рекорд

Споживчі ціни в єврозоні у березні збільшилися на 7,4% у річному вираженні.

Про це свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського Союзу.

Таким чином, інфляція у регіоні прискорилася порівняно з 5,9% у лютому. У березні 2021 року вона становила 1,3%.

Інфляція у єврозоні у березні була найвищою з початку розрахунку даних. Наразі вона більш ніж втричі перевищує 2% цільовий показник Європейського центрального банку.

Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем становило 2,4%, що також є рекордним підйомом. У лютому ціни збільшились на 0,9%.

Війна росії проти України та санкції, введені проти москви, призвели до різкого стрибка цін на нафту та газ. За даними Eurostat, енергоресурси подорожчали на 44,4% порівняно із березнем минулого року (попередня оцінка — 44,7%).

Продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли у ціні на 5%, промислові товари — на 3,4%, послуги — на 2,7%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв у березні збільшилися на 2,9% у річному вираженні порівняно з 2,7% у лютому.

У Євросоюзі інфляція у березні прискорилася до 7,8% у річному вираженні з лютневих 6,2%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.