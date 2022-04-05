Інфляція у Туреччині досягла 61%: це рекордний показник за останні 20 років — Finance.ua
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Інфляція у Туреччині досягла 61%: це рекордний показник за останні 20 років

Вчора 19:10Світ
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У Туреччині продовжують фіксувати рекордну за останні 20 років інфляцію 61%. Зростання світових цін на енергоносії посилює економічні проблеми країни.
Про це повідомляє Financial Times.
Індекс споживчих цін у березні зріс на 61% у річному обчисленні — з 54% у лютому, чим залишив його на найвищому рівні з березня 2002 року.
Витрати на продукти харчування, які становлять приблизно чверть інфляційного кошика Туреччини, зросли на 70% у річному обчисленні, тоді як витрати на енергоносії зросли майже на 103%.
Ще до того, як вторгнення росії в Україну спричинило зростання цін на енергоносії, Туреччина боролася з найвищою інфляцією з часу приходу до влади партії президента Реджепа Таїпа Ердогана майже два десятиліття тому.
Зростання цін вдарило по підтримці турецького лідера серед населення і спровокувало хвилю протестів наприкінці минулого та початку цього року. Але Ердоган відмовляється дозволити центральному банку країни підвищити ключову ставку для стримування інфляції.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
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