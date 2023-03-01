Інфляція у Франції як провісник нового "витку" цінового зростання — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Інфляція у Франції як провісник нового "витку" цінового зростання Сьогодні 14:14 — Валюта

Споживча інфляція у Франції зросла до 7,2% у річному обчисленні. Найбільш стрімке збільшення цін відбулося на продукти харчування, і навіть переговори між дистриб’юторами та державними органами не врятували ситуацію. Незважаючи на те, що у Франції проблема дорогих енергоносіїв стояла найменш гостро, уникнути стрибка інфляції не вдалося. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція у Франції (%). Джерело: bloomberg.com

Аналогічна ситуація склалася й у Іспанії, де споживча інфляція збільшилася до 6,1% у річному исчислении. Там, крім продуктів харчування, істотно зросли ціни на електроенергію. У січні уряд країни навіть був змушений піти на зниження податків, проте належного ефекту це не дало.

Зважаючи на все, загальна інфляція в ЄС також виявиться вищою за очікуваний рівень, через що ЄЦБ доведеться й надалі підвищувати облікову ставку одночасно зі скороченням балансу. Інакше інфляція може вийти з-під контролю. Регулятор суттєво обмежений у своїх діях необхідністю підтримувати слабші країни — Грецію, Іспанію, Італію та Португалію. За більш високих значень облікової ставки ЄЦБ вони можуть оголосити дефолт, оскільки вже не в змозі обслуговувати свій обов’язок. Це, у свою чергу, спричинить проблеми у всіх країнах єврозони.

Інфляція у Іспанії (%). Джерело: Bloomberg.com

У цій ситуації головне завдання регулятора — якнайшвидше досягти зниження інфляції, щоб почати пом’якшення монетарної політики та не провокувати кризу держборгу. Інакше ЄЦБ доведеться розпочати скуповування бондів проблемних країн, тим самим збільшуючи темпи цінового зростання. Все говорить про те, що очікувати зниження ставок цього року не доводиться.

У аналогічній ситуації перебуває ФРС США. Однак там регулятор розпочав «жорстку» монетарну політику набагато раніше ЄЦБ. З цієї причини долар США залишається привабливішим для інвесторів порівняно з євро.

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