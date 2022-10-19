Інфляція у Британії знову на максимумі за 40 років — Finance.ua

Інфляція у Британії знову на максимумі за 40 років Вчора 19:33 — Світ

Інфляція у Британії знову на максимумі за 40 років

Темп зростання цін у Британії перевищив очікування економістів через подорожчання продовольства, інфляція у вересні сягнула 10,1%.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Управління національної статистики Британії.

Так, індекс споживчих цін зріс на 10,1% у вересні у порівнянні з 9,9% місяцем раніше. Такий показник повернув інфляцію в країні до максимуму за 40 років і перевищив очікування економістів у 10%.

Такі дані залишають інфляцію значно вище цільового показника Банку Англії в 2%, що посилює тиск на регулятора щодо значного підвищення ключової ставки в наступному місяці. Небезпека полягає в тому, що ціни відновлять зростання на початку наступного року після того, як уряд послабить свою підтримку рахунків домогосподарств за енергоносії.

Стрімке зростання цін спричинило найсильніший за останні десятиліття тиск на купівельну спроможність споживачів. Це призвело до стрімкого падіння рейтингів уряду прем’єр-міністерки Ліз Трасс. Спершу вона запровадила суттєві обсяги допомоги споживачам на оплату рахунків за енергоносії та зниження податків, проте реакція ринку змусив її відмовитися від багатьох з цих заходів.

За даними Управління статистики, ціни на продукти харчування зросли на 14,8% у річному вимірі, а меблі та товари для дому були ще одним драйвером інфляції та подорожчали на 10,7% у вересні. З іншого боку, падіння цін на пальне частково стримало загальний показник.

За оцінками Bloomberg Economics, інфляція у Великобританії може досягти піку в 10,7% цьогоріч, але підскочити до 12% в квітні наступного року, якщо уряду не вдасться стримати зростання цін на енергоносії.

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Економічна Правда За матеріалами:

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