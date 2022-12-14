Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік — Finance.ua
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Інфляція у Британії сповільнилася після рекорду за 41 рік

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Інфляція у Британії в листопаді знизилася до 10,7% після того, як у жовтні сягнула рекорду за 41 рік в 11,1%.
Про це повідомляє Офіс національної статистики Британії, Reuters.
Найбільший внесок у зниження річних показників інфляції у жовтні-листопаді 2022 року зробили ціни на транспорт, зокрема на моторне паливо, а найбільший внесок у підвищення — зростання цін у закладах харчування.
Базовий індекс споживчих цін, який не включає короткострокові різкі зміни цін на енергоносії, продукти харчування, алкоголь і тютюн знизився до 6,3% в листопаді в порівнянні з жовтневим показником в 6,5%.
Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що рівень інфляції споживчих цін знизиться меншими темпами — до 10,9%. Минулого місяця інфляція в США і єврозоні також знизилася сильніше, ніж очікувалося, що породило надії на те, що поточна хвиля інфляції могла пройти свій пік.
Банк Англії бореться з інфляцією, яка значно перевищує цільовий показник в 2%, і рішуче підвищував відсоткові ставки протягом останнього року. Економісти очікують, що в четвер, 15 грудня, регулятор знову підвищить ставки до 3,5% з 3%.
Минулого місяця Банк Англії прогнозував, що Британія прямує до тривалої рецесії, а інфляція не повернеться до цільового рівня до початку 2024 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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