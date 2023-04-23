Індія та Китай у квітні купували російську нафту дорожче за "стелю цін" – ЗМІ — Finance.ua

Індія та Китай у квітні купували російську нафту дорожче за "стелю цін" – ЗМІ Сьогодні 04:52

Індія і Китай викупили переважну більшість російської нафти у квітні за цінами, що перевищують встановлену країнами G7 «стелю цін» у 60 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів і власні розрахунки.

Це означає, що Росія отримує більші доходи від нафти попри спроби Заходу обмежити фінансування агресора у війні проти України.

За даними джерела Reuters в G7, західний ціновий ліміт поки залишиться незмінним попри тиск з боку деяких країн ЄС, таких як Польща, які вимагають знизити ліміт, щоб посилити тиск на рф.

Останні дані Refinitiv Eikon свідчать про те, що російські вантажі нафти Urals, завантажені в першій половині квітня, в основному прямують до портів Індії та Китаю.

На Індію припадає понад 70% морських поставок цього сорту цього місяця, а на Китай — близько 20%.

Тим часом зниження фрахтових ставок і менші знижки на Urals щодо світових бенчмарків підштовхнули денну ціну сорту на початку квітня назад вище верхньої межі після періоду торгівлі нижче.

Індія та Китай не погодилися на «стелю цін», але Захід сподівався, що загроза санкцій утримає трейдерів від допомоги цим країнам у купівлі нафти вище верхньої межі.

За даними трейдерів, середні знижки на нафту марки Urals становили 13 дол за барель на базисі DES (поставка з судна) в індійських портах і 9 дол за барель на базисі ICE Brent в китайських портах, тоді як транспортні витрати становили 10,5 дол за барель і 14 дол за барель відповідно для поставок з балтійських портів до Індії та Китаю.

Так, ціна Urals на умовах FOB в балтійських портах, з урахуванням додаткових транспортних витрат у розмірі близько 2 дол за барель, у квітні була трохи вищою за 60 доларів за барель, свідчать розрахунки Reuters.

Економічна Правда За матеріалами:

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