Індія неочікувано підвищила ключову ставку — Finance.ua
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Індія неочікувано підвищила ключову ставку

Вчора 06:27Особисті фінанси
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Резервний банк Індії за підсумками позапланового засідання несподівано збільшив ключову відсоткову ставку на тлі підвищеної інфляції.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Ставку прямого РЕПО підвищено на 40 базисних пунктів, з 4% до 4,4%. Також ЦБ підвищив норму обов’язкового резервування для комерційних банків на 50 б.п., до 4,5%.
У березні споживчі ціни в Індії зросли на 6,95% у річному вираженні. ЦБ таргетує інфляцію у діапазоні від 2% до 6%.
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Минулого місяця ЦБ Індії погіршив прогноз зростання економіки країни на поточний фінансовий рік, що розпочався у квітні, до 7,2% з раніше очікуваних 7,8%. При цьому прогноз інфляції був підвищений до 5,7% із 4,5%.
За матеріалами: Економічна Правда
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