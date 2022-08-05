Індекс доступності продовольства у червні знизився на 48% порівняно з довоєнним значенням — Finance.ua

Індекс доступності продовольства у червні знизився на 48% порівняно з довоєнним значенням Вчора 20:27 — Особисті фінанси

Індекс доступності продовольства у червні знизився на 48% порівняно з довоєнним значенням

Станом на кінець червня 2022 року Індекс доступності продовольства (ІДП) знизився до позначки 6.5, що на 47,6% нижче за довоєнне значення, на 12% нижче ніж у першій половині червня, і на 14,9% нижче ніж у травні. До вторгнення ІДП становив 12.4. Це означає, що людина із середнім доходом на кінець червня могла купити майже на 48% менше їжі порівняно з рівнем до вторгнення.

Такі дані наводяться в Огляді продовольчої безпеки та політики — регулярному моніторингу продовольчої безпеки та аграрної політики у воєнний час, який здійснюється Центром досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Основна причина для зниження ІДП — це збільшення в середній ціні «кошика продуктів харчування».

Станом на останній тиждень червня (27 червня — 1 липня), ціна кошика зросла на 17,5% порівняно з ціною 23-27 травня. Причиною такого значного росту цін є сезонні фактори. Ранні овочі нового врожаю, які є дорожчими за минулорічні, почали з’являтись у магазинах, що призвело до росту цін на цибулю (+26%), картоплю (+190%), моркву (+29%) і буряк (+51%) станом на 27 червня — 1 липня, порівняно з 23-27 червня.

Інфографіка: KSE Institute

російська окупація регіонів — виробників овочів зробила це зростання ще більш помітним. Зокрема, сезонний ріст посилила окупація Херсонської області, яка є одним з лідерів виробництва овочів в Україні. Ціни продовжують зростати через перебої у ланцюгах поставок, проблеми з логістикою та зростання цін на фактори виробництва.

Приблизно 19% усіх овочів у 2021 році було вироблено на нині окупованих територіях, причому для деяких овочів ця частка ще вища — 21% для огірків, 31% для перцю та 32% для помідорів.

Найбільший ріст ціни «кошика продуктів харчування» у червні спостерігався в Хмельницькій та Одеській областях: станом на останній тиждень червня (27 червня — 1 липня), в порівнянні з 23-27 травня, ціни зросли на 22,6% та 21% відповідно.

Станом на 13-17 червня, порівняно з 23-27 травня, найбільше зросли ціни на гречку (+16%), курячі яйця (+27%), капусту (+21%) та цибулю (+14%). В цей же період знизились ціни на яловичину (-3%), сметану і масло (-1%). Станом на 27 червня — 1 липня, порівняно з 13-17 червня, продовжили дорожчати курячі яйці (+25%) та подешевшало борошно (-2%), пшоно (-5%) і яловичина (-1%).

Втім, станом на початок липня вже стали помітні позитивні тенденції щодо зниження цін.

«Ціни на овочі, що суттєво зросли у червні, вже на початку липня почали знижуватись та повертатись до норми. В результаті, в першій половині липня покращилось і значення ІДП», — Григорій Стольнікович, експерт KSE Агроцентру.

Інфографіка: KSE Institute

Станом на кінець червня, порівняно з 23-27 травня, середня кількість доступних товарів найбільш зросла у Чернігові (+8,4%), Дніпрі (+9,5%) та Рівному (+9,4%).

Ситуація з наявністю продовольства у Бахмуті — місті в лічених кілометрах від лінії фронту, що була тяжкою в травні, протягом червня не покращилась. Станом на 21 червня, середня кількість доступних товарів у категорії знизилась на 16,1%, порівняно з 23-27 червня. Після 21 червня інформація про наявність продовольства в Бахмуті недоступна. Причиною цьому є наближення лінії фронту безпосередньо до Бахмуту.

Ще два міста, в яких спостерігається значне зменшення асортименту, це Івано-Франківськ (-11,4%) і Полтава (-12,2%). В інших містах істотних змін у червні не відбулось.

Станом на 1 липня, порівняно з 29 травня, наявність капусти збільшилась на 30,5% в зв’язку з появою нового врожаю у магазинах. Крім того, збільшилась наявність пшона (+14,1%) та цукру (+13,2%). З іншого боку, значно знизилась наявність буряку (-17,5%) у зв’язку з окупацією Херсонської області, яка є найбільшим виробником буряку в Україні. Наявність яловичини, яка була відносно низькою у травні, зросла на 6%. В інших категоріях продуктів значні зміни не спостерігались.

На рисунках нижче зображено щодобову зміну середньої кількості одиниць продукції наявної в межах кожної групи товарів в Україні.

Інфографіка: KSE Institute

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