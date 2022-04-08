Імпортний "секонд": ТОП-5 найпопулярніших автівок у березні — Finance.ua
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Імпортний "секонд": ТОП-5 найпопулярніших автівок у березні

Вчора 19:08Особисті фінанси
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У березні, в умовах війни, українці зареєстрували 8,3 тис. вживаних легкових авто ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
Звісно, це набагато менше ніж рік тому (-76%), однак такий результат у 15 разів перевищив показник березневого ринку нових легкових авто.

ТОП-5 найпопулярніших моделей

Найпопулярнішим вживаним автомобілем березня став Volkswagen Golf. Протягом місяця українці зареєстрували 484 імпортованих Гольфів з пробігом.
Другий результат у Renault Megane, за місяць на українські номери перейшли 472 вживаних авто цієї моделі.
На третьому місці Volkswagen Passat — 422 розмитнених і зареєстрованих авто.
Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 399 українців.
Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 217 од.
Всього з початку 2022 року українські номери отримали майже 69 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 6 разів більше ніж нових легкових авто за той самий період.

Довідка Finance.ua:

  • Президент Володимир Зеленський 5 квітня підписав закон, який повністю звільняє громадян від оподаткування ввезення транспортних засобів на час дії воєнного стану;
  • придбані або ввезені в Україну транспортні засоби також дозволили зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану. При цьому стандартний порядок передбачав реєстрацію транспортного засобу у 10-денний термін після купівлі або «розмитнення».
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За матеріалами: Finance.ua
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