Імпорт нафти в Європу досяг дворічного максимуму: частка росії знизилась — Finance.ua
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Імпорт нафти в Європу досяг дворічного максимуму: частка росії знизилась

Енергетика
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Імпорт нафти в Європу досяг 2-річного максимуму навіть попри скорочення частки Росії — Європі вдається диверсифікувати свої закупівлі сирої нафти напередодні майбутніх санкцій рф.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Vortexa Ltd.
За даними Vortexa Ltd, надходження сирої нафти та конденсату на континент, за винятком Туреччини, зросли у вересні до понад 8,46 мільйона барелів на день, що є найвищим місячним обсягом із січня 2020 року.
При цьому Росія залишається головним постачальником нафти в Європу. Однак частка імпорту з країни впала минулого місяця до 21%, порівняно із середніми 34% у 2021 році.
Згідно з даними Vortexa, у вересні Європа імпортувала близько 1,78 млн барелів на день російської сирої нафти. У той же час імпорт неросійської сирої нафти до Європи цього року стабільно зріс до максимального рівня з 2016 року.
Основна частина поставок до Європи була зумовлена ​​більшими потоками з Африки, на частку яких припадало 37% імпорту у вересні.
Лівія очолює сплеск поставок з регіону, досягнувши найвищого рівня за рік. Поставки з Близького Сходу були найвищими з травня 2019 року, тоді як поставки із США були найнижчими із січня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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