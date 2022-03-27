Ілон Маск розмірковує над створенням нової соцмережі — Finance.ua

Ілон Маск розмірковує над створенням нової соцмережі

Ілон Маск заявив у Twitter про те, що серйозно задумався над створенням нової соціальної мережі, де буде мінімум пропаганди.

Один з користувачів поставив засновнику SpaceX і Tesla запитання про те, чи Маск розглядає можливість створення нової соцмережі, де алгоритм буде з відкритим вихідним кодом, а свободі слова та її дотриманню приділятиметься першочергова увага, а пропаганда буде на мінімальному рівні.

«Я серйозно над цим думаю», — відповів йому Маск.

Потім в окремому твіті Маск запитав, чи вважають користувачі, що настав час для нової соціальної мережі.

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