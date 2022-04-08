Ілон Маск пообіцяв створити футуристичне безпілотне таксі — Finance.ua
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Ілон Маск пообіцяв створити футуристичне безпілотне таксі

Вчора 22:03Технології&Авто
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На відкритті нового заводу Tesla в Техасі, який коштував автовиробнику $1,1 млрд, Ілон Маск зробив низку гучних заяв. Він пообіцяв запустити бета-версію Full Self-Driving (FSD) для водіїв у Північній Америці цього року та оголосив про плани створити автоматизоване безпілотне таксі.
Tesla розширить можливості FSD, які допомагатимуть водіям орієнтуватися на дорозі. Система коштуватиме додаткові $12 тис, за які власники електромобілів отримають більше функцій. Яких саме, Ілон Маск не уточнив, але програма точно не зробить автомобілі автономними та потребуватиме контролю водія.
Мільярдер пообіцяв, що повністю безпілотні авто все одно з’являться, і першими стануть таксі, які «виглядатимуть футуристично».
«Величезний масштаб. Повне автономне керування. Буде спеціальне роботаксі», — заявив Маск.
Засновник Tesla ще у 2019 обіцяв запуск подібних таксі до 2020 року у деяких регіонах США, але плани не було здійснено. Тепер Маск не називає конкретних термінів.
За матеріалами: ITC.ua
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