IKEA відкриває в рф відділи обміну і повернення товарів, але продажі не відновлює — Finance.ua

IKEA відкриває в рф відділи обміну і повернення товарів, але продажі не відновлює
Вчора 16:12 — Фондовий ринок
Шведська мережа магазинів товарів для дому IKEA з 1 червня відкриває в рф відділи обміну та повернення. Для покупців магазини, як і раніше, залишаться закритими.
Про це повідомляється на російському сайті компанії.
"З 1 червня відділи Обміну та повернення у наших магазинах почнуть працювати з вівторка по суботу з 12:00 до 20:00. Центр підтримки клієнтів працює щодня з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.
Продажі призупинені на невизначений термін, будь ласка, стежте за інформацією на нашому сайті", — йдеться у повідомленні.
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