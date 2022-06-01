IKEA відкриває в рф відділи обміну і повернення товарів, але продажі не відновлює — Finance.ua

IKEA відкриває в рф відділи обміну і повернення товарів, але продажі не відновлює

Вчора 16:12 — Фондовий ринок

Шведська мережа магазинів товарів для дому IKEA з 1 червня відкриває в рф відділи обміну та повернення. Для покупців магазини, як і раніше, залишаться закритими.

Про це повідомляється на російському сайті компанії.

"З 1 червня відділи Обміну та повернення у наших магазинах почнуть працювати з вівторка по суботу з 12:00 до 20:00. Центр підтримки клієнтів працює щодня з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.

Продажі призупинені на невизначений термін, будь ласка, стежте за інформацією на нашому сайті", — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.