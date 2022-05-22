Hyundai Motor Group інвестує понад 10 мільярдів доларів у США до 2025 року — Finance.ua
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Hyundai Motor Group інвестує понад 10 мільярдів доларів у США до 2025 року

Вчора 23:04Фондовий ринок
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Hyundai Motor Group інвестує понад 10 мільярдів доларів у США до 2025 рокуHyundai Motor Group інвестує понад 10 мільярдів доларів у США до 2025 року
Південнокорейська Hyundai Motor Group інвестує понад 10 млрд доларів у СЩА до 2025 року: інвестиції, зокрема, стосуватимуться робототехніки та штучного інтелекту.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву корпорації.
У компанії зазначили, що до 2025 року інвестують у США додаткові 5 млрд доларів, щоб посилити співпрацю з американськими компаніями в галузі передових технологій.
Інвестиції, про які було оголошено під час візиту Байдена, стосуються робототехніки, міської повітряної мобільності, автономного водіння та штучного інтелекту.
Під час зустрічі з президентом СЩА Джо Байденом, який завершує свій візит до Південної Кореї, голова Hyundai Motor Group Юйсан Чунг оголосив про рішення автовиробника побудувати новий завод із виробництва електромобілів та акумуляторів у Савані (штат Джорджія, США).
В об’єкт у Джорджії для виробництва електромобілів та акумуляторів планують інвестувати 5,5 млрд доларів.
«Завдяки новій інвестиції запланована загальна сума в США до 2025 року досягне приблизно 10 мільярдів доларів, що перевищує 7,4 мільярда доларів, про які було заявлено минулого року», — пише Reuters.
«Я впевнений, що цей новий завод у Джорджії допоможе нам стати лідером в американській автомобільній промисловості щодо створення високоякісних електромобілів для наших клієнтів у США», — додав голова Hyundai Motor Group Юйсан Чунг.
За матеріалами: Економічна Правда
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