Huawei закриває в росії підрозділ на 2 тисячі людей – ЗМІ — Finance.ua
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Huawei закриває в росії підрозділ на 2 тисячі людей – ЗМІ

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Китайський виробник електроніки Huawei закриває в росії підрозділ корпоративних продажів систем зберігання даних і телекомунікаційного обладнання — там працювали близько 2 тис. осіб, яким запропонували перевестися в країни СНД або звільнитися.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на ринку.
При цьому постачальник зберігає в Росії центри розробок перспективних технологій.
За словами джерелагазети, з 1 січня Huawei закриває підрозділ Enterprise Business Group, який відповідав за постачання рішень у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ, системи зберігання даних, телекомунікаційне обладнання та ін.) для корпоративних клієнтів.
За словами співрозмовника, частина співробітників отримала пропозиції перевестися в країни СНД, інші будуть звільнені.
Співрозмовник видання, близький до компанії, підтверджує, що більша частина співробітників залишає підрозділ, але офіс збережеться номінально: «Компанія готова повернутися, якщо активні бойові дії в Україні припиняться».
Загалом продажами ІКТ-рішень у рф займалося близько 2 тис осіб, додає джерело «Комерсанта».
Офіси продажів Huawei, включно з Enterprise Business Group, розташовані в москві, свідчать дані з офіційної сторінки компанії на сайті HeadHunter.
За словами співрозмовника «Комерсанта», Huawei зберігає в рф центри досліджень і розробок (R&D, розташовані в москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді та Новосибірську; займаються розробкою технологій стандарту зв’язку 5G, технологією обробки й генерації мови, комп’ютерним зором, системами доповненої та віртуальної реальності, машинним навчанням і т. д.).
У листопаді «Ведомости» повідомляли, що Huawei розділяє Enterprise на країни СНД і рф.
При цьому таке рішення Huawei пов’язане з ризиками вторинних санкцій, оскільки обладнання може використовуватися в держсекторі, каже співрозмовник на телекомунікаційному ринку.
За його словами, продукція, ввезена через так званий «паралельний імпорт», може мати обмеження в роботі софта для регіону, тому присутність Huawei на ринку ІКТ-рішень «поступово скорочуватиметься».
Джерело видання заявило, що компанія зберігає в рф бізнес продажів споживчої електроніки (смартфони, ноутбуки та ін.) і мобільних сервісів AppGallery. У Huawei відмовилися від коментарів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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