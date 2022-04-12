Huawei вимкнув підтримку російських банківських карток "Мир" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Huawei вимкнув підтримку російських банківських карток "Мир"

Вчора 18:00Фондовий ринок
468
Китайський телекомунікаційний гігант Huawei вимкнув підтримку карт російської платіжної системи «Мир» у фірмовому магазині додатків AppGallery.
Під час спроб розрахунку в AppGallery банківськими картками «Мир» платежі відхиляються, а клієнтам пропонують інші способи оплати. Окрім того, з магазину додатків зникли мобільні застосунки банку «Открытие», Промсвязьбанку та ВТБ.
У службі підтримки російського відділення Huawei заявили, що труднощі з оплатою картками «Мир» нібито тимчасові. Однак, усі три згадані банки раніше потрапили в санкційний список Сполучених Штатів і ЄС через розв’язування росією війни проти України.
Сам Huawei у травні 2019 року потрапив під американські санкції за нелегальний збір розвідувальних даних для уряду Китаю. Діяльність телекомунікаційного гіганта в США досі обмежена.
За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.