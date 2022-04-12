Huawei вимкнув підтримку російських банківських карток "Мир" — Finance.ua

Huawei вимкнув підтримку російських банківських карток "Мир"

Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei вимкнув підтримку карт російської платіжної системи «Мир» у фірмовому магазині додатків AppGallery.

Під час спроб розрахунку в AppGallery банківськими картками «Мир» платежі відхиляються, а клієнтам пропонують інші способи оплати. Окрім того, з магазину додатків зникли мобільні застосунки банку «Открытие», Промсвязьбанку та ВТБ.

У службі підтримки російського відділення Huawei заявили, що труднощі з оплатою картками «Мир» нібито тимчасові. Однак, усі три згадані банки раніше потрапили в санкційний список Сполучених Штатів і ЄС через розв’язування росією війни проти України.

Сам Huawei у травні 2019 року потрапив під американські санкції за нелегальний збір розвідувальних даних для уряду Китаю. Діяльність телекомунікаційного гіганта в США досі обмежена.

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