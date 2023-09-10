Huawei презентували недорогий кросовер із запасом ходу 1000 км (фото) — Finance.ua
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Huawei презентували недорогий кросовер із запасом ходу 1000 км (фото)

Технології&Авто
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Huawei презентували недорогий кросовер із запасом ходу 1000 км (фото)
Huawei презентували недорогий кросовер із запасом ходу 1000 км (фото), Фото: autohome.com.cn
У Китаї представили гібридний кросовер AITO M7. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення.
Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
Бренд AITO був створений Huawei спільно з автовиробником Seres. Вони займаються виробництвом гібридних і електричних моделей.
Спереду AITO M7 розташовані вузькі фари. Між ними знаходиться світлодіодна смуга.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Новинка отримала традиційний для кросоверів силует. Задні ліхтарі об'єднані в один блок.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn

Габарити AITO M7:

  • довжина — 5020 мм;
  • ширина — 1945 мм;
  • висота — 1760 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
Інтер'єр розрахований на п’ять посадкових місць. Всередині встановлені 10,25-дюймова панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також всередині можна знайти дві панелі бездротової зарядки для електронних гаджетів.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Базова версія AITO M7 оснащена гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором потужністю 272 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Повнопривідна модифікація має два електромотори, а сумарна віддача становить 450 к.с. і 660 Нм крутного моменту.
Запас ходу на електротязі становить 200 або 230 км залежно від версії. З повним баком пального і зарядженим акумулятором кросовер здатний проїхати близько 1000 км.
AITO M7 надійде в продаж у Китаї з 12 вересня. Вартість кросовера становитиме від 258 000 до 318 000 юанів (від 35 500 до 43 800 доларів).
За матеріалами:
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