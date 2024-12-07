Huawei презентувала новий електричний кросовер (фото) — Finance.ua

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Huawei презентувала новий електричний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Huawei презентувала новий електричний кросовер (фото)
Huawei презентувала новий електричний кросовер (фото), Фото: Huawei
У Китаї презентували новий Avatr 11. Електрокросовер від автомобільного підрозділу Huawei пройшов оновлення і отримав нову «дальнобійну» версію.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Huawei Avatr 11 виробляють із 2022 року, тому його дизайн із оригінальними тоненькими фарами ще не встиг застаріти, а отже, зовні змінили лише передній бампер.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Салон Avatr 11 взагалі не зазнав змін — на передній панелі, як і раніше, встановлені три дисплеї. Проте панорамний дах і акустика Meridian тепер входять у базову комплектацію.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Крім того, віднині доступна чотиримісна версія моделі. Примітно, що стартова ціна Avatr 11 при цьому знижена до 279 900 юанів ($38 400).
Електрокросовер Avatr 11 зберіг задньопривідну 318-сильну та 539-сильну повно привідну версії. Потужніший варіант стартує до сотні за 3,9 с. Обидва варіанти тепер пропонують лише з великою батареєю на 116 кВт∙год, а запас ходу становить 760−815 км.

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Новачком у лінійці став Avatr 11 із 1,5-літровим бензиновим генератором. Він оснащений 310-сильним електромотором та невеликою батареєю ємністю 39 кВт∙год.
В електричному режимі кросовер здатен подолати 225 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1065 км.
За матеріалами:
Фокус
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