Huawei готує до продажу новий електромобіль Luxeed S7 (фото) — Finance.ua

Huawei готує до продажу новий електромобіль Luxeed S7 (фото) Сьогодні 06:18 — Технології&Авто

Huawei готує до продажу новий електромобіль Luxeed S7 (фото)

Huawei готова розпочати продаж нового електромобіля Luxeed S7, розробленого спільно з Changan Automobile.

Про це повідомляє arenaev.

Скільки коштуватиме авто

Huawei Luxeed S7 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, а поставки очікуються в грудні.

Початкова ціна версії S7 Pro становить €30,9 тис., тоді як версія S7 Max коштує від €34,7 тис. Топова версія S7 Ultra доступна за €40,9 тис.

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Докладні характеристики Luxeed S7 поки не оприлюднені, але відомо, що він заснований на платформі Huawei DriveONE, яку використовували у попередній моделі.

Це означає систему на 800 В і можливість вибору між одно- та двомоторною версією. Повнопривідна версія має сукупну потужність 489 кінських сил і розганяється від 0 до 100 км/год за трохи більше 3 секунд.

Одномоторна версія має потужність 288 кінських сил і забезпечує прискорення до 100 км/год трохи більше ніж за 5 секунд.

Інтер’єр Huawei Luxeed S7 пропонує мінімалістичний підхід. Великий центральний сенсорний екран домінує на панелі приладів і є центром керування численними функціями автомобіля, включаючи навігацію, розваги та клімат-контроль.

Традиційна приладова панель замінена іншим екраном, а основну інформацію водії можуть бачити на проєкційному дисплеї (HUD).

Huawei долучилась до створення передових систем допомоги водієві (ADAS) в S7. Автомобіль оснащений великою кількістю сенсорів, камер, радарів і додатковим сенсором LiDAR, що дає можливість використовувати такі функції, як адаптивний круїз-контроль, асистент утримання смуги та автоматичне екстрене гальмування.

Luxeed S7 став першим серійним автомобілем із HarmonyOS 4 — новітньою версією операційної системи Huawei, адаптованою для автомобілів.

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