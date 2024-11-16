Huawei готує до продажу новий електромобіль Luxeed S7 (фото) — Finance.ua

Huawei готує до продажу новий електромобіль Luxeed S7 (фото)
Huawei готова розпочати продаж нового електромобіля Luxeed S7, розробленого спільно з Changan Automobile.
Про це повідомляє arenaev.
Скільки коштуватиме авто
Huawei Luxeed S7 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, а поставки очікуються в грудні.
Початкова ціна версії S7 Pro становить €30,9 тис., тоді як версія S7 Max коштує від €34,7 тис. Топова версія S7 Ultra доступна за €40,9 тис.
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Докладні характеристики Luxeed S7 поки не оприлюднені, але відомо, що він заснований на платформі Huawei DriveONE, яку використовували у попередній моделі.
Це означає систему на 800 В і можливість вибору між одно- та двомоторною версією. Повнопривідна версія має сукупну потужність 489 кінських сил і розганяється від 0 до 100 км/год за трохи більше 3 секунд.
Одномоторна версія має потужність 288 кінських сил і забезпечує прискорення до 100 км/год трохи більше ніж за 5 секунд.
Інтер’єр Huawei Luxeed S7 пропонує мінімалістичний підхід. Великий центральний сенсорний екран домінує на панелі приладів і є центром керування численними функціями автомобіля, включаючи навігацію, розваги та клімат-контроль.
Традиційна приладова панель замінена іншим екраном, а основну інформацію водії можуть бачити на проєкційному дисплеї (HUD).
Huawei долучилась до створення передових систем допомоги водієві (ADAS) в S7. Автомобіль оснащений великою кількістю сенсорів, камер, радарів і додатковим сенсором LiDAR, що дає можливість використовувати такі функції, як адаптивний круїз-контроль, асистент утримання смуги та автоматичне екстрене гальмування.
Luxeed S7 став першим серійним автомобілем із HarmonyOS 4 — новітньою версією операційної системи Huawei, адаптованою для автомобілів.
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