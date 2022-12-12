Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора — Finance.ua
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Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора

Аграрний ринок
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Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора
Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора
Землю можна вважати найціннішим активом сторіччя, стверджує Андрій Усенко, СЕО та засновник «Твоє коло», «М’ясторія».
Під час конференції «Жити на відсотки», що проходила в Києві 10 грудня, Усенко навів приклад Румунії, Болгарії, Польщі. Так, в Польщі за 10 років роботи ринку вартість землі зросла на 482%, в Болгарії на 431%, в Румунії на 346%.
Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора
Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора
А що Україна? Відкриття ринку землі стартувало в Україні для фізичних осіб (лише громадян України) з 01.07.21. Обсягом до 100 га.
Відкриття ринку для юридичних осіб (якщо кінцевий бенефіціар — громадянин України) обсягом до 10 тис. га планується з 01.01.24.
Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора
Чому варто розглянути землю як інвест актив?
1. Нерухомість у власності
2. Поріг входу від $5 тис.
3. Земля вже в оренді
4. Потенціал зростання вартості
5. Низькоризиковий актив
6. Агросектор працює
Хто вже інвестує в землю?
Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора
Навчатися інвестувати ніколи не пізно. Ви можете придбати запис конференції «Жити на відсотки за посиланням» і почати вивчати інвестування вже зараз.

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За матеріалами:
Finance.ua
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