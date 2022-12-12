Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора — Finance.ua

Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора Сьогодні 20:06 — Аграрний ринок

Хто зараз інвестує в землю. Портрет інвестора

Землю можна вважати найціннішим активом сторіччя, стверджує Андрій Усенко, СЕО та засновник «Твоє коло», «М’ясторія».

Під час конференції «Жити на відсотки» , що проходила в Києві 10 грудня, Усенко навів приклад Румунії, Болгарії, Польщі. Так, в Польщі за 10 років роботи ринку вартість землі зросла на 482%, в Болгарії на 431%, в Румунії на 346%.

А що Україна? Відкриття ринку землі стартувало в Україні для фізичних осіб (лише громадян України) з 01.07.21. Обсягом до 100 га.

Відкриття ринку для юридичних осіб (якщо кінцевий бенефіціар — громадянин України) обсягом до 10 тис. га планується з 01.01.24.

Чому варто розглянути землю як інвест актив?

1. Нерухомість у власності

2. Поріг входу від $5 тис.

3. Земля вже в оренді

4. Потенціал зростання вартості

5. Низькоризиковий актив

6. Агросектор працює

Хто вже інвестує в землю?

Навчатися інвестувати ніколи не пізно. Ви можете придбати запис конференції «Жити на відсотки за посиланням» і почати вивчати інвестування вже зараз.

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