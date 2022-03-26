Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги

Вчора 20:45
748
Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги
До України доставлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги від Грузії.
Про це інформує пресслужба Укрпошти.
Як повідомили у пресслужбі, Грузія передала 200 тонн гуманітарної допомоги.
«Долучилися до збору продуктів і грузинські фонди, бізнес і небайдужі громадяни. Частина гуманітарної допомоги навіть була зібрана конкретному місту — Харкову від Кутаїсі», — йдеться в повідомленні.
Також зазначили, що серед допомоги переважно продовольство, а саме: крупи, солодощі, вода, консерви, дитяче харчування, засоби гігієни, спальні мішки.
Весь вантаж на захід України доставила Georgian Post власним коштом. Наразі його буде перенаправлено до найбільш постраждалих областей України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.