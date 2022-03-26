Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги — Finance.ua

Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги
До України доставлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги від Грузії.
Про це інформує пресслужба Укрпошти.
Як повідомили у пресслужбі, Грузія передала 200 тонн гуманітарної допомоги.
«Долучилися до збору продуктів і грузинські фонди, бізнес і небайдужі громадяни. Частина гуманітарної допомоги навіть була зібрана конкретному місту — Харкову від Кутаїсі», — йдеться в повідомленні.
Також зазначили, що серед допомоги переважно продовольство, а саме: крупи, солодощі, вода, консерви, дитяче харчування, засоби гігієни, спальні мішки.
Весь вантаж на захід України доставила Georgian Post власним коштом. Наразі його буде перенаправлено до найбільш постраждалих областей України.
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