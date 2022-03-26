Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги — Finance.ua

Грузія передала Україні близько 200 тонн гуманітарної допомоги

Вчора 20:45

До України доставлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги від Грузії.

Про це інформує пресслужба Укрпошти.

Як повідомили у пресслужбі, Грузія передала 200 тонн гуманітарної допомоги.

«Долучилися до збору продуктів і грузинські фонди, бізнес і небайдужі громадяни. Частина гуманітарної допомоги навіть була зібрана конкретному місту — Харкову від Кутаїсі», — йдеться в повідомленні.

Також зазначили, що серед допомоги переважно продовольство, а саме: крупи, солодощі, вода, консерви, дитяче харчування, засоби гігієни, спальні мішки.

Весь вантаж на захід України доставила Georgian Post власним коштом. Наразі його буде перенаправлено до найбільш постраждалих областей України.

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