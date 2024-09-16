Група БРІКС: порівняння економічного потенціалу країн-членів та кандидатів на вступ — Finance.ua

Група БРІКС: порівняння економічного потенціалу країн-членів та кандидатів на вступ Сьогодні 08:23

Група БРІКС: порівняння економічного потенціалу країн-членів та кандидатів на вступ

Організація БРІКС з початку року розширилася майже вдвічі — до Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР доєдналися ОАЕ, Єгипет, Ефіопія та Іран. У процесі приєднання знаходиться Саудівська Аравія, ще дві країни — Туреччина та Азербайджан — подали заявки на вступ. Крім того, володимир путін стверджує, що ще більше 30 країн хочуть у тому чи іншому форматі брати участь у роботі групи.

«Слово і діло» порівняло економічний потенціал країн-членів БРІКС та кандидатів на вступ.

Серед дев’яти членів групи БРІКС найбільше населення в Індії (1 млрд 428,6 млн) та Китаї (1 млрд 410,7 млн). У Бразилії проживає 216,4 млн осіб, у росії — 143,8 млн, в Ефіопії — 126,5 млн, в Єгипті — 112,7 млн, в Ірані — 89,2 млн, у ПАР — 60,4 млн. Найменше населення в ОАЕ — 9,5 млн. У Саудівської Аравії, що у процесі приєднання, 36,9 млн населення.

Таким чином, загалом у країнах БРІКС проживає 3 млрд 634,7 млн осіб, або 45,3% населення світу. У Туреччині та Азербайджані, які подали заявки, живе ще 85,3 млн та 10,1 млн осіб відповідно.

За рівнем ВВП на душу населення серед країн БРІКС лідирує ОАЕ — 53 тис. доларів. На другому місці Саудівська Аравія — 28,9 тис. доларів, на третьому — росія (13,8 тис. доларів).

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У Китаї ВВП на душу населення становить 12,6 тис. доларів, у Бразилії — 10 тис., у ПАР — 6,3 тис., в Ірані — 4,5 тис., у Єгипті — 3,5 тис., в Індії — 2,5 тис., в Ефіопії — 1,3 тис.

У Туреччині ВВП на душу населення становить 13 тис. доларів, Азербайджані — майже вдвічі менше (7,2 тис.).

Найвищий ВВП у Китаю — 17 трлн 794,8 млрд доларів, найнижчий — у Ефіопії (163,7 млрд). У сумі країни БРІКС становить 27% світового ВВП.

ВВП Туреччини оцінюється в 1,1 трлн доларів, Азербайджану — 72,4 млрд доларів.

Крім того, на країни БРІКС припадає майже половина світового видобутку нафти — 1 млрд 918,9 млн тонн або 42,5%.

Нафту добувають у росії (541,7 млн тонн за 2023 рік), Саудівській Аравії (531,7 млн тонн) Ірані (214,3 млн тонн), Китаї (209 млн тонн), Бразилії (183,7 млн тонн), ОАЕ (176,1 млн тонн), Індії (32,6 млн тонн) та Єгипті (29,8 млн тонн).

У Туреччині видобуток нафти не ведеться, в Азербайджані видобули 30,2 млн тонн минулого року.

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