Грошові перекази в Україну з-за кордону скоротилися після початку війни — Finance.ua
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Грошові перекази в Україну з-за кордону скоротилися після початку війни

Вчора 11:11Казна та Політика
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Грошові перекази в Україну з-за кордону скоротилися після початку війниГрошові перекази в Україну з-за кордону скоротилися після початку війни
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за березень 2022 року склав 929 млн доларів. Це на 12,6% менше, ніж у лютому (1 064 млн доларів).
Про це свідчать дані Національного банку України.
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За даними НБУ, за січень-березень 2022 року в Україну надійшло 3 053 млн доларів, що на 9,3% менше, ніж роком раніше (3 365 млн доларів).
Відзначимо, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів).
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Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами: РБК-Україна
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