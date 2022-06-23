Грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд грн — Finance.ua
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Грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд грн

Казна та Політика
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Грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд грн
Грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд грн
Національний банк викупив у Мінфіну чергову емісію ОВДП для фінансування дефіциту бюджету.
Вчора Нацбанк викупив ОВДП на 35 млрд грн. І на ранок 23 червня його портфель зріс до 533,6 млрд грн, йдеться у даних НБУ.
Одразу кошти на рахунках Держказначейства та ФГВФО зросли на 33,374 млрд грн.
Лише за червень НБУ вже емітував гривні через цей канал емісії на 105 млрд грн — два тижні тому НБУ «надрукував» 70 млрд грн.
А з початку війни НБУ викупив у Мінфіну ОВДП вже на 225 млрд грн (перші 120 млрд грн під 11% річних).
Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією, впевнені в НБУ.
З початку червня НБУ викуповує ОВДП, дохідність яких прив’язана до облікової ставки (з 3 червня становить 25%), що суттєво вище, ніж 9,5-11,5% річних, за якими Мінфін продає ОВДП банкам.
Мінфін заявляв, що не буде збільшувати ринкові ставки за ОВДП, оскільки купувати ОВДП лише під 10% — це вияв патріотизму («державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку»). Чому цей принцип не поширюється на НБУ, в Мінфіні досі не пояснили.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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