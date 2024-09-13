Греція попередила про різке зростання цін на електроенергію через удари росії по Україні — Finance.ua
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Греція попередила про різке зростання цін на електроенергію через удари росії по Україні

Енергетика
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російські атаки на українську інфраструктуру стали однією з причин різкого зростання цін на електроенергію в південно-східній Європі. Цього літа ціни на електроенергію в регіоні зросли більш ніж удвічі, підкресливши вразливість енергетичних ринків ЄС.
Про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У листі до Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times, Міцотакіс повідомив, що в серпні ціни зросли з 60 до 130 євро за мегават-годину. Він закликав главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн терміново вирішити проблему нестачі транскордонних потужностей для стабілізації цін.
Серед причин стрибка цін Міцотакіс назвав спекотну погоду, перебої у виробництві електроенергії та пересохлі водосховища. Однак ключовим фактором, за його словами, стали російські удари по енергосистемі України, що призвело до шестикратного збільшення імпорту електроенергії в Україну від сусідніх країн ЄС.
Грецький лідер також вказав на необхідність поліпшити нагляд за ринком електроенергії, який він назвав «непрозорим чорним ящиком». Політики ЄС, включно з колишнім прем’єр-міністром Італії та президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі, також висловили занепокоєння високими і нестабільними цінами на енергоносії, що негативно позначається на конкурентоспроможності Європи.
Фон дер Ляєн наголосила на важливості транскордонних енергетичних мереж, які можуть бути профінансовані з бюджету ЄС для досягнення кліматичних цілей.
За матеріалами:
РБК-Україна
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