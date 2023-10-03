Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень — Finance.ua

Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень

Гральний бізнес у вересні сплатив 1,01 млрд грн податків.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Це тільки за один місяць на 300 млн більше, ніж за весь минулий 2022 рік і в 5 разів більше, ніж за весь 2021 рік», — зазначив він. І додав, що «це той період (останній місяць в кварталі), коли податкові надходження не дуже великі і складаються переважно з ПДФО на виграш».

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Прикметно, що у вересні 2022 гральний бізнес сплатив лише 31,2 млн грн. «Тобто рік до року зростання у 32 рази», — прокоментував Железняк.

Загальні податкові надходження за 9 місяців цього року від грального бізнесу вже склали 6,65 млрд грн.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у рамках Європейського фонду миру в розмірі до 5 млрд євро на наступний рік.

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