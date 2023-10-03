Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень

Казна та Політика
14
Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень
Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень
Гральний бізнес у вересні сплатив 1,01 млрд грн податків.
Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Це тільки за один місяць на 300 млн більше, ніж за весь минулий 2022 рік і в 5 разів більше, ніж за весь 2021 рік», — зазначив він. І додав, що «це той період (останній місяць в кварталі), коли податкові надходження не дуже великі і складаються переважно з ПДФО на виграш».
Читайте також
Прикметно, що у вересні 2022 гральний бізнес сплатив лише 31,2 млн грн. «Тобто рік до року зростання у 32 рази», — прокоментував Железняк.
Загальні податкові надходження за 9 місяців цього року від грального бізнесу вже склали 6,65 млрд грн.
Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень
Нагадаємо, Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у рамках Європейського фонду миру в розмірі до 5 млрд євро на наступний рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.