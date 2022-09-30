Horizon Capital розглядає понад 80 українських компаній для інвестицій з нового фонду на $250 млн — Finance.ua

Horizon Capital розглядає понад 80 українських компаній для інвестицій з нового фонду на $250 млн Вчора 07:43 — Фондовий ринок

Horizon Capital розглядає понад 80 українських компаній для інвестицій з нового фонду на $250 млн

Інвесткомпанія Horizon Capital має пайплайн з більш як 80 компаній, які можуть отримати фінансування з нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV). Про його запуск компанія оголосила 26 вересня. Перші інвестиції плануються протягом найближчих трьох місяців.

Про це в інтервʼю Forbes розповіла головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна

Horizon Capital запустить фонд до 30 вересня. Перші інвестиції плануються протягом перших 100 днів з моменту запуску.

«У нашому пайплайні близко 80 компаній, які ми наразі розглядаємо», — зазначила Кошарна. Деякі з них уже перебувають на стадії due diligence та остаточного схвалення інвестиційним комітетом, додала вона.

Фонд інвестуватиме в ІТ-сектор, e-commerce, фінтек та інші інноваційні індустрії, а також експортоорієнтовані інноваційні споживчі товари та послуги, легку промисловість із доданою вартістю та харчову промисловість, електронну комерцію та багато іншого, перелічує Кошарна.

«Протягом останніх 10 років ми в першу чергу інвестували в технологічні та експортоорієнтовані компанії, що швидко зростають і можуть конкурувати в глобальних масштабах. Включаючи Ajax, Creatio, Genesis, airSlate, Intellias та інші, — каже вона. — Водночас ми підтримуємо швидкозростаючих локальних „чемпіонів“, таких як інноваційний дискаунтер „Аврора“, а також гравців електронної комерції „Розетка-ЕВО“, MakeUp, „Лікі24“ та багато інших. HCGF IV продовжує цю стратегію».

Horizon Capital шукає потенційні обʼєкти для інвестування власними силами, однак відкритий до пропозицій самих підприємців, зазначає директорка компанії: «Часто це відбувається через рекомендації засновників, яких ми вже підтримали, зокрема Олександра Конотопського з Ajax або Володимира Многолєтнього з Genesis».

Наразі HCGF IV зібрав $125 млн, однак цільовий рівень — $250 млн. «Зазвичай на це дається рік після закриття першого етапу, але ми сподіваємося зробити це протягом шести місяців та закрити фонд вже у першому півріччі 2023 року», — сказала Кошарна.

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