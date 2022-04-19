Глобальна економічна невизначеність, що посилюється на тлі війни в Україні, може сповільнити зростання світової економіки — Finance.ua

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Глобальна економічна невизначеність, що посилюється на тлі війни в Україні, може сповільнити зростання світової економіки

Вчора 10:56 — Світ

Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex

У міру того, як на території України продовжуються військові дії, глобальна невизначеність, за даними Всесвітнього індексу невизначеності, у щоквартальному вимірі різко зросла у 143 країнах. Це збільшення є поганою ознакою для подальшого розвитку та віщує значне зниження обсягів виробництва. Посилення «турбулентності» у I кварталі може бути достатньо, щоб скоротити річне зростання світової економіки на 0,35 відсоткових пунктів.

Екстремальних значень цей показник досяг під час першої хвилі коронавірусу, потім спостерігалося його різке падіння. Проте світовий індекс невизначеності відновився у I кварталі, досягнувши рівнів, що спостерігалися під час терактів 11 вересня 2001 року у США та під час голосування громадян Великобританії у 2016 році за вихід із Європейського союзу. Незважаючи на недавній стрибок, поточні значення, як і раніше, вдвічі нижчі за рівні на початку пандемії. Це пояснюється трьома факторами:

1. COVID-19 став глобальною подією, що вразила майже кожну з національних економік та систем охорони здоров’я.

2. «Спалах» стався на тлі і без того підвищеної невизначеності через Brexit та «торговельну війну» між США та Китаєм.

3. Індекс може піднятися на ще один пік, пов’язаний із воєнним конфліктом в Україні.

Графік демонструє квартальний індекс з 1990 року, а також нове щомісячне значення, яке стосується бойових дій в Україні.Щомісячний індекс відслідковує пов’язану з Україною невизначеність у 42 країнах, на частку яких припадає близько 90% світової економіки.

Щомісячний індекс показує, як у світі зростає напруженість, пов’язана з військовим протистоянням на території України. Важливо відзначити, що нестабільність неухильно зростала з початку цього року, і тепер її припадає майже 40% загальносвітового показника (права частина діаграми). Спочатку статистика щодо європейських країн була гіршою, ніж в інших частинах світу, але розрив між регіонами з часом скоротився, що свідчить про розширення економічних наслідків конфлікту в Україні.

Світ за кілька останніх десятиліть став глобальнішим. Зрив посівної кампанії в Україні спричинить неминуче зростання цін на продовольство. Перебої з постачанням олії відбилися на цінах у багатьох країнах ЄС. Також наша країна задовольняє до 90% потреб США у неоні — важливому елементі при виробництві мікросхем, що застосовуються у багатьох електронних приладах. Таким чином, вся світова спільнота вкрай зацікавлена ​​в якнайшвидшому припиненні бойових дій.

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