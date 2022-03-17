Гетманцев пропонує вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення цін — Finance.ua

Гетманцев пропонує вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення цін

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує уряду та військовому керівництву країни розглянути можливість вилучення майна тих представників бізнесу, які під час воєнного стану істотно та невмотивовано підвищують ціни на послуги з проживання, транспортування і на низку товарів.

Про це він повідомив у своємуTelegram-каналі.

«Щодо інформації про істотне (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деякі товари окремими ділками в різних регіонах України, що намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян, вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення засобів такої діяльності на користь Української армії відповідно до законів воєнного часу», — написав Гетманцев.

Він наголосив, що вважає таку діяльність не бізнесом, а мародерством.

«Прошу уряд і військове керівництво розглянути таку можливість і вжити відповідних заходів», — зазначив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Бюро економічної безпеки просить українців повідомляти про необґрунтоване підвищення цін на житло, товари та послуги;

там закликали повідомляти про такі випадки Бюро економічної безпеки — воно оперативно повідомлятиме Територіальну оборону та фіксуватимеме їх у для подальшого розслідування у мирні часи. Звертатися можна на адресу електронної скриньки: zvernennya@esbu.gov.ua або за допомогою телеграм-бота https://t.me/StopOverpriceBot;



https://t.me/StopOverpriceBot; раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцинків попередив орендодавців, що підвищення цін на житло прирівняється до мародерства. Тож за це передбачається покарання. Подібні заяви звучали і в інших українських містах, наприклад, у Львові та Охтирці.

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