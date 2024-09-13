Геннадій Труханов: Одеса має всі передумови для розвитку індустріальних парків — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Геннадій Труханов: Одеса має всі передумови для розвитку індустріальних парків Вчора 16:30

Геннадій Труханов: Одеса має всі передумови для розвитку індустріальних парків

Попри повномасштабну війну міська влада в Одесі активно працює над створенням двох індустріальних парків, адже місто має всі необхідні для цього передумови. Про це сказав мер Одеси Геннадій Труханов під час панельної дискусії, присвяченої викликам воєнного часу, в рамках Odesa Economic Revival forum 2024.

Так, перший парк («Odesa Innovation Park») буде на території «полів фільтрації», біля Одеського морського порту. Серед перспективних для інвестування напрямів — виробництво устаткування для альтернативних джерел енергії; металообробка, машинобудування; складське господарство, логістика тощо.

«Особливо хочу звернути увагу на виробництво устаткування для отримання та використання енергії з альтернативних джерел енергії — сонячні панелі, вітрові турбіни, а також безпосереднє виробництво електроенергії з біопалива. Одеса має найгіршу ситуацію в Україні щодо власної генерації, і ми взяли курс на впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення. Тому це дуже перспективний напрямок», зауважив Труханов.

Другий індустріальний парк — «Куліндорово» — буде розташований на території промислового вузла «Куліндорово». Наразі тут вже працюють підприємства, тож є можливість для утворення виробничих кластерів та налагодження промислового симбіозу («Інтерхім», «Куліндорівський комбінат хлібопродуктів»).

Серед потенціальних напрямів розвитку цього індустріального парку — фармацевтична індустрія; виробництво будівельних матеріалів; агропереробка; діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій; виробництво електричного устаткування, побутових приладів; текстильне виробництво тощо.

«Оскільки Одеса є важливим логістичним хабом, це надає нам значну перевагу як в постачанні сировини до підприємств, що працюють у місті, так і в експорті вже виробленої ними продукції на національний та світові ринки», сказав Геннадій Труханов.

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