Гендиректор OpenAI дасть свідчення в Сенаті США щодо регулювання ШІ — Finance.ua

Гендиректор OpenAI дасть свідчення в Сенаті США щодо регулювання ШІ Сьогодні 22:42 — Технології&Авто

Гендиректор OpenAI дасть свідчення в Сенаті США щодо регулювання ШІ

Гендиректор OpenAI Сем Альтман вперше виступить перед комісією Сенату наступного тижня, оскільки Конгрес США намагається вирішити, як найкраще регулювати штучний інтелект, оскільки ця технологія стає все більш потужною і поширеною.

Про це пише Reuters.

У вівторок Альтман дасть свідчення перед юридичним підкомітетом Сенату з питань конфіденційності, технологій і права про те, які закони можуть знадобитися для захисту американців, оскільки уряд і компанії починають використовувати ШІ в усіх сферах — від медицини до фінансів і стеження за працівниками.

Альтман також візьме участь у вечері в понеділок увечері для членів Палати представників.

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Минулого тижня Альтман взяв участь у зустрічі в Білому домі, присвяченій ШІ, на якій обговорювалося, як забезпечити регуляторні гарантії. Відповідаючи на питання про те, чи погоджуються компанії з регуляторними нормами, він сказав журналістам: «Ми напрочуд здивовані, що вони погоджуються. Ми, на диво, на одній сторінці щодо того, що має відбутися».

«Штучний інтелект терміново потребує правил і гарантій, щоб врахувати його величезні перспективи і підводні камені», — сказав сенатор Річард Блюменталь, голова панелі.

«Ці слухання розпочинають роботу нашого підкомітету з нагляду та висвітлення передових алгоритмів і потужних технологій штучного інтелекту», — додав він.

Економічна Правда За матеріалами:

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