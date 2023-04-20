Heineken знайшов покупця для російської філії — Finance.ua

Heineken знайшов покупця для російської філії
Нідерландський виробник пива Heineken знайшов покупця для російської філії та чекає на затвердження.
Про це повідомляє NOS.
«Heineken знайшов покупця для російської філії компанії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація про те, хто є покупцем і про яку ціну йдеться не розкривається.
Компанія очікує схвалення від російської сторони.
«Якщо ми отримаємо схвалення, ми поділимося більш детальною інформацією щодо покупця та угоди», — зазначили в Heineken на презентації своїх квартальних результатів.
Раніше цього року Heineken піддався різкій критиці за те, що компанія через війну росії в Україні обіцяла залишити російський ринок, а натомість концерн запустив цілу низку нових продуктів.
Нідерландський пивоварний концерн Heineken визнав, що все ще працює в росії і навіть представляє нові напої.
Дозвіл на запуск нових продуктів російському підрозділу видавався зі штаб-квартири Heineken. Це було необхідно для того, щоб знайти нового покупця та уникнути банкрутства.
У компанії заявляють, що сам бренд Heineken негайно прибрали з російського ринку. Але якби нові продукти не замінили його, це могло б означати кінець російського підрозділу і понад 1 700 співробітників залишилися би без роботи.
Крім того, існувала загроза притягнення до відповідальності для місцевих керівників, адже умисне доведення підприємства до банкрутства є кримінальним злочином.
Минулого року компанія Heineken russia представила нові напої. Крім варіантів Amstel, були також і безалкогольні напої.
У попередній заяві Heineken говорилося, що рішення були прийняті місцевими менеджерами в росії, але тепер компанія визнає, що минулого року запустила нові продукти в росії з дозволу голландського головного офісу.
Heineken пояснив запуск нових брендів у росії необхідністю пошуку покупця бізнесу.
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