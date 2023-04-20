Heineken знайшов покупця для російської філії — Finance.ua

Heineken знайшов покупця для російської філії Сьогодні 11:16 — Фондовий ринок

Heineken знайшов покупця для російської філії

Нідерландський виробник пива Heineken знайшов покупця для російської філії та чекає на затвердження.

Про це повідомляє NOS

«Heineken знайшов покупця для російської філії компанії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про те, хто є покупцем і про яку ціну йдеться не розкривається.

Компанія очікує схвалення від російської сторони.

«Якщо ми отримаємо схвалення, ми поділимося більш детальною інформацією щодо покупця та угоди», — зазначили в Heineken на презентації своїх квартальних результатів.

Раніше цього року Heineken піддався різкій критиці за те, що компанія через війну росії в Україні обіцяла залишити російський ринок, а натомість концерн запустив цілу низку нових продуктів.

Нідерландський пивоварний концерн Heineken визнав, що все ще працює в росії і навіть представляє нові напої.

Дозвіл на запуск нових продуктів російському підрозділу видавався зі штаб-квартири Heineken. Це було необхідно для того, щоб знайти нового покупця та уникнути банкрутства.

У компанії заявляють, що сам бренд Heineken негайно прибрали з російського ринку. Але якби нові продукти не замінили його, це могло б означати кінець російського підрозділу і понад 1 700 співробітників залишилися би без роботи.

Крім того, існувала загроза притягнення до відповідальності для місцевих керівників, адже умисне доведення підприємства до банкрутства є кримінальним злочином.

Минулого року компанія Heineken russia представила нові напої. Крім варіантів Amstel, були також і безалкогольні напої.

У попередній заяві Heineken говорилося, що рішення були прийняті місцевими менеджерами в росії, але тепер компанія визнає, що минулого року запустила нові продукти в росії з дозволу голландського головного офісу.

Heineken пояснив запуск нових брендів у росії необхідністю пошуку покупця бізнесу.

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Укрінформ За матеріалами:

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